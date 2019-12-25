В Петербурге школьница впала в токсикогипопсическую кому из-за отравления

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге школьница впала в кому из-за отравления. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в Выборгском районе. Ученице девятого класса диагностировали парентеральное отравление. Также медики сообщают, что 15-летняя петербурженка пребывает в токсикогипопсической коме.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге освободили осужденных за пытки бывших полицейских.

Фото:Piter.TV