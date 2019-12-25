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В Петербурге школьница впала в токсикогипопсическую кому из-за отравления
Сегодня, 12:39
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге школьница впала в токсикогипопсическую кому из-за отравления

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге школьница впала в кому из-за отравления. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в Выборгском районе. Ученице девятого класса диагностировали парентеральное отравление. Также медики сообщают, что 15-летняя петербурженка пребывает в токсикогипопсической коме.

Причины произошедшего выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге освободили осужденных за пытки бывших полицейских.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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