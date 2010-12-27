Не теряли время зря: мошенники вкладывали "заработанные" деньги в транспортные средства

В Петербурге группа обманщиков избавлялась от денежных сумм с помощью покупок транспортных средств.

Петербургским обнальщикам, которые провернули сделки на миллиард рублей, оказались виновными в еще нескольких эпизодах.

В Санкт-Петербурге сегодня, 31 марта выяснилось, что выручка, которая была реализована незаконной банковской деятельностью, преступники вкладывали в транспортные средства. Так, 30-летний организатор преступной группы купил гидроцикл Yamaha XLT800 стоимостью 25 тысяч рублей, а 27-летняя жена приобрела Мерседес Бенц Е300 за 1,2 млн рублей. Еще один участник преступной группировки стал владельцем лодки "Латимерия" за 60 тысяч рублей.

В отношении всех "бизнесменов" возбуждены уголовные дела по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем".