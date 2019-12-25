В Петербурге семья сбитого поездом добилась компенсации спустя 8 лет

В общей сложности родственникам погибшего придется выплатить 140 тысяч.

Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Светланы, Ирины и Алексея Глебко, а также Татьяны Ивановой к Российским железным дорогам. Они требовали взыскать компенсацию морального вреда за потерю родственника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Трагедия произошла в мае 2014-го года. Мужчина попал под электропоезд около станции "Тосно". Позже он скончался, причем в возбуждении уголовного дела было отказано.

Семья погибшего состояла из жены и 3 детей. Отмечается, что уход мужчины принес им тяжелые моральные и нравственные страдания. Родственники пытались добавиться компенсации от "РЖД", но их направили в страховую организацию АО "Согаз". Так как решения суда не было, страховая отказалась выплачивать компенсацию.

.Истцы запросили компенсацию в размере 200 тысяч рублей в пользу каждого.

По словам машиниста, он пытался предотвратить столкновение, но человек не реагировал на сигналы. Наезда избежать не удалось.

Исследованные судом доказательства позволяют прийти к достоверному выводу о том, что смерть Глебко К.Н. причинена источником повышенной опасности и вызвана проявлением свойств данного источника, не позволивших предотвратить наезд, в связи с чем ответственность за причиненный вред возлагается на владельца транспортного средства вне зависимости от отсутствия его вины. объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пешеход в свою очередь находился в зоне движения поездов и допустил наступление таких последствий. Суд все же решил, что Светлане Глебко полагается компенсация в размере 60 тысяч рублей и по 40 тысяч рублей в пользу остальных.

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Фото: Piter.tv