В Петербурге семиклассница выпала из окна после ссоры с родителями

В данный момент ребенок находится в больнице.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что в Петербурге из окна выпала семикассница. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 22 сентября, на улице Дыбенко. Известно, что несчастный случай произошел сразу же после ссоры с родителями. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, кровоизлияние, перелом позвоночника, закрытую травму груди, а также ушибе легких. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

В данный момент девочка находится в реанимации. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти выпавшего из окна ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов завели дело по факту случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженке, которая рассказала об убийстве котенка на студенческих съемках, поступают угрозы.

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