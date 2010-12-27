В Петербурге семиклассница выпала из окна после ссоры с родителями

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что в Петербурге из окна выпала семикассница. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве и Ленобласти.
Инцидент произошел в минувшие выходные, 22 сентября, на улице Дыбенко. Известно, что несчастный случай произошел сразу же после ссоры с родителями. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, кровоизлияние, перелом позвоночника, закрытую травму груди, а также ушибе легких. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.
В данный момент девочка находится в реанимации. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти выпавшего из окна ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов завели дело по факту случившегося.
Ранее мы сообщали о том, что петербурженке, которая рассказала об убийстве котенка на студенческих съемках, поступают угрозы.
Фото:pixabay
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