14-летняя петербурженка с расстройством адаптации попала в больницу с порезами рук

У девочки также диагностировали тревожный депрессивный синдром.

Вечером 21 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение от врачей педиатрического университета. Медики рассказали о госпитализации 14-летней девочки с множественными резаными ранами левого предплечья. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую госпитализировали из квартиры на улице Стойкости 20 февраля. У нее также диагностировали расстройство адаптации и тревожный депрессивный синдром.

Установлено, что девочка состоит на учете в ПДН и склонна к употреблению алкоголя. Проживает в неполной семье, с матерью.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее психолог рассказал о причинах подросткового суицида.

Фото: Piter.TV