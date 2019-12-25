14-летняя петербурженка с расстройством адаптации попала в больницу с порезами рук

Вечером 21 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение от врачей педиатрического университета. Медики рассказали о госпитализации 14-летней девочки с множественными резаными ранами левого предплечья. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшую госпитализировали из квартиры на улице Стойкости 20 февраля. У нее также диагностировали расстройство адаптации и тревожный депрессивный синдром.
Установлено, что девочка состоит на учете в ПДН и склонна к употреблению алкоголя. Проживает в неполной семье, с матерью.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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