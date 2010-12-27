В Петербурге с 2019 года подорожают услуги эвакуатора

В Смольном утвердили изменения в ценах на эвакуацию транспорта в городе.

С начала 2019 года в Петербурге увеличится размер выплаты службе эвакуации автомобиля. Взносы вырастут на четыре процента.Такие сведения предоставили в пресс-службе Комитета по тарифам. Изменения в прайс-листе вступят в законную силу с первого января.

Согласно новым расценкам, за эвакуацию мотоцикла владельцу придется отдать около трех тысяч рублей. Столько же стоит припарковать легковой автомобиль в неположенном месте: его погрузят и перевезут при помощи спецсредства за эту же сумму. Крупногабаритная техника "уедет" на эвакуатора за 18-23,5 тысячи рублей.

Штрафстоянка обойдется петербургским автовладельцам 52 рубля за каждый час. Грузовики "Отдохнут" за 102 рубля в час, а негабаритный транспорт - за 313 рублей.

Фото: Piter.tv

