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В Петербурге с 2019 года подорожают услуги эвакуатора
Сегодня, 7:12
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lesjasap
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В Петербурге с 2019 года подорожают услуги эвакуатора

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В Смольном утвердили изменения в ценах на эвакуацию транспорта в городе.

С начала 2019 года в Петербурге увеличится размер выплаты службе эвакуации автомобиля. Взносы вырастут на четыре процента.Такие сведения предоставили в пресс-службе Комитета по тарифам. Изменения в прайс-листе вступят в законную силу с первого января. 

Согласно новым расценкам, за эвакуацию мотоцикла владельцу придется отдать около трех тысяч рублей. Столько же стоит припарковать легковой автомобиль в неположенном месте: его погрузят и перевезут при помощи спецсредства за эту же сумму. Крупногабаритная техника "уедет" на эвакуатора за 18-23,5 тысячи рублей. 

Штрафстоянка обойдется петербургским автовладельцам 52 рубля за каждый час. Грузовики "Отдохнут" за 102 рубля в час, а негабаритный транспорт - за 313 рублей. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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