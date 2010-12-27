В Петербурге с 16 августа ограничат движение по Литейному мосту 

Мост ждет ремонт металлических конструкций.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что с 16 августа ограничат движение по Литейному мосту. ОБ этом сообщают пресс-служба ГАТИ.

С 16 по 27 августа в связи с ремонтом металлоконструкций Литейного моста движение по мосту будет ограничено сказано в сообщении

Как оказалось, проезд по мосту закрывают из-за ремонта металлических конструкций. Водители не смогут прокатиться по нему до 27 августа. В ведомстве отметили, что перекрывать проезжую часть будут постепенно.

Также в Петербурге перекроют отрезок от Гражданского проспекта и до Суздальского проспекта. По этому направлению будут вестись работы с 15 августа по 27 сентября.

Кроме того, на Новолитовской улице до 15 октября закроют проезд из-за проведения водопровода. Движение будет затруднено от Полюстровского проспекта до улицы Грибалёвой.

Ранее мы сообщали о том, что пожар на проспекте Народного Ополчения ликвидировали спустя несколько часов.

Фото:pixabay