В Петербурге росгвардейцы задержали двух расхитителей подвалов

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двух расхитителей подвалов. Об этом сообщила пресс-служба УВО.
Установлено, что мужчины откручивали канализационные трубы в подвале дома на улице Стойкости. К приезду правоохранителей фановых труб уже не было в четырех парадных.
Воришек задержали на месте преступления. Одним из них оказался местный дворник.
Ранее в Невском районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи.
Фото: Piter.TV
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