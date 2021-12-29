В Петербурге росгвардейцы задержали двух расхитителей подвалов

Одним из нарушителей оказался местный дворник.

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двух расхитителей подвалов. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Установлено, что мужчины откручивали канализационные трубы в подвале дома на улице Стойкости. К приезду правоохранителей фановых труб уже не было в четырех парадных.

Воришек задержали на месте преступления. Одним из них оказался местный дворник.

Ранее в Невском районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи.

Фото: Piter.TV