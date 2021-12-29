  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге росгвардейцы задержали двух расхитителей подвалов
Сегодня, 14:40
194
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге росгвардейцы задержали двух расхитителей подвалов

0 0

Одним из нарушителей оказался местный дворник.

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двух расхитителей подвалов. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Установлено, что мужчины откручивали канализационные трубы в подвале дома на улице Стойкости. К приезду правоохранителей фановых труб уже не было в четырех парадных.

Воришек задержали на месте преступления. Одним из них оказался местный дворник.

Ранее в Невском районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии