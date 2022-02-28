В Петербурге росгвардейцы поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

Василий Григорьевич участвовал в освобождении Беларуси, награжден многими орденами и медалями.

В Петербурге сотрудники Росгвардии поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Василия Подтуркина, которому исполнилось 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Василия Григорьевича призвали на фронт в 1943 году. Он участвовал в освобождении Беларуси, награжден многими орденами и медалями. После войны продолжил службу во внутренних войсках.

Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии, генерал-майор Денис Ермаков вручил ветерану подарок и пожелал крепкого здоровья и успехов в военно-патриотической работе.

Ранее мы писали, что более 1000 петербургских долгожителей получили выплаты к юбилеям.

Видео: пресс-служба УВО