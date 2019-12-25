Столько же дел о даче взятки было рассмотрено за весь прошлый год.

В Петербурге резко выросло число дел о даче взятки. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В период с января по июнь 2023 года петербургские суды рассмотрели 46 дел по ст. 291 УК РФ. Столько же дел о даче взятки было рассмотрено за весь прошлый год. Вторыми по списку идут дела о получении взятки – 29 процессов. Тройку лидеров замыкает мелкое взяточничество – 18 дел. Также сообщается, что в целом количество коррупционных преступлений в Северной столице за последние годы довольно стабильно.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал петербуржца, который пытался убить сожительницу в Купчино.

Фото: Piter.tv