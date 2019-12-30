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В Петербурге реконструируют "Владимирский пассаж" за 100 миллионов рублей
Сегодня, 11:19
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге реконструируют "Владимирский пассаж" за 100 миллионов рублей

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В торговой галерее увеличится площадь сдаваемых помещений и арендопригодная площадь.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге реконструируют "Владимирский пассаж" за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на управляющего партнера Teo Properties Нодара Адейшвили.

Отмечается, что первый этап завершится уже в декабря 2020 года. Согласно планам, во "Владимирском пассаже" проведут косметический ремонт и трансформируют первый этаж.

Напоним, что ТЦ "Владимирский пассаж" расположен в бывшем доме Ивана Викторовича фон Бессера. Здание построили  в 1900-1901 годах. Его проектированием занимались архитекторы Шульман и Горбунов. Дом выполнен в стиле модерн.

Ранее мы сообщали о том, что заброшенный дом Басевича планируют снести и воссоздать фасад.

Фото:pv.passage/instagram

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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