В Петербурге разрушили забор у Левашовского хлебозавода

Он не представляет исторического интереса.

В пятницу, 8 ноября, у стен Левашовского хлебозавода пал забор, который не представляет исторического интереса. Об этом сообщает пресс-служба группы RBI.

Завод демонтировали для того, чтобы петербуржцы смогли видеть исторический фасад памятника в стиле конструктивизма. Левашовский хлебозавод реставрировали с 2018 года. Отмечается, что хлеб там не выпекают с 2010 года.

В настоящее время, внутри хлебозавода ведут работы по реконструкции. Планируется, что там появится культурный центр, где будет многофункциональный зал-лекторий, помещения для образовательных мастер-классов и блокадная экспозиция.

Ранее мы сообщали о том, что у Черной речки появится парковая зона за 300 млн рублей.

Фото:пресс-служба группы RBI