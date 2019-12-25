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В Петербурге появятся фудтраки и киоски фермерской продукции
Сегодня, 15:50
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появятся фудтраки и киоски фермерской продукции

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Соответствующие изменения в постановление 1045 губернатор Александр Беглов утвердил 6 июля в ходе заседания правительства.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге появятся фудтраки и киоски фермерской продукции. Соответствующие изменения в постановление 1045 утвердил губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, фудтраки и киоски производителей хлеба, рыбы, молока и мяса пополнят перечень возможных нестационарных торговых объектов. Отмечается, что такие объекты смогут также устанавливать фермеры из Ленобласти.

Власти Петербурга полагают, что такие изменения в постановление позволят предприятиям не только расширить рынки сбыта, но и избежать доминирования крупных ретейлеров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге цена хлебобулочных изделий снизилась на 0,3%.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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