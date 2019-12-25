В Смольном одобрили выделение субсидии ГУП "Продовольственный фонд" в 2020 году.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге цена хлебобулочных изделий снизилась на 0,3%. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Как оказалось, объем неснижаемого запаса зерна в Северной столице составляет 69 тысяч тонн.

Отмечается, что в текущем году Смольный одобрил выделение субсидии ГУП "Продовольственный фонд". Такие меры позволят возместить затраты на доставку зерна из регионов на петербургские элеваторы. Предприятие получит 190,8 миллиона рублей из городского бюджета.

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