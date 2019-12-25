Петербург разрабатывает туристические маршруты по арктической зоне

Город активно взаимодействует с нацпарком "Русская Арктика".

В Петербурге разрабатывают комплекс туристических маршрутов по арктической зоне. Как заявил губернатор Александр Беглов на заседании Госкомиссии по развитию Арктики при Правительстве РФ, Северная столица активно взаимодействует с нацпарком "Русская Арктика" по вопросам развития арктического туризма.

Сейчас Петербург участвует в запуске регулярных контейнерных линий по Северному морскому пути, поскольку город единственный в европейской части страны обладает подходящей инфраструктурой и портовыми мощностями для приема грузовых судов. Губернатор также заметил, что город проектирует навигацию судоходства по Севморпути, чтобы плавание в арктических районах было безопасным, а освоение шельфа эффективным.

Ранее мы рассказывали, что в День туризма в Петербурге открыли арт-объект в виде буквы "Т".

Фото: pixabay