В Петербурге задержали наркодилеров, торговавших через Telegram

Наркотики хранились в арендованной квартире на улице Морской Пехоты.

В Петербурге задержали членов преступной группировки, которые торговали наркотиками через мессенджер Telegram. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Организатором ОПГ является 23-летний гражданин Азербайджана. Установлено, что наркотики хранились в арендованной квартире на улице Морской Пехоты. Полицейские нашли и изъяли более 350 г метадона, деньги, мобильные телефоны, банковские карты и весы.

Закладчиком был 38-летний петербуржец. При нем обнаружили сверток с метадоном массой 15 г. Должность администратора занимала 39-летняя уроженка Ленинграда.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Организатора и закладчика заключили под арест. Администратору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Известно, что 38-летний закладчик был неоднократно судим.

Ранее мы писали, что суд Петербурга рассмотрит дело наркоторговца Санчеса из Эквадора.

Фото: Piter.TV