В Петербурге разыскивают семейную пару. Воришки выкрали из магазина духи от CHANEL

Инцидент произошел в Колпино.

На долгих выходных в Колпино произошла интереснейшая кража. Магазин парфюмерии и косметики "Рив Гош" обнесла семейная пара. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Вознесенском шоссе. По данным источника, 40-летний мужчина и женщина похитили женскую туалетную воду и мужскую туалетную воду "CHANEL". Семейная пара просто взяла люксовые коробочки с полки. Точная сумма ущерба не уточняется. Отметим, что начальная цена небольшого флакона этих духов начинается от 3-х тысяч рублей.

Известно, что мужчина был в свело-синих джинсах, синей куртке и черных кроссовках с белыми шнурками. Его спутница была одета в зеленую куртку, черные сапоги, при себе имела сумму бежевого цвета.

Ранее мы сообщали о том, что на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна.

Видео:Piter.TV