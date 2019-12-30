Петербуржцы помогли разыскать девятимесячную Бэтти

Щенка напугал взрыв петарды и он сбежал от хозяйки.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что петербуржцы помогли найти девушке сбежавшего девятимесячного щенка Бэтти. Об этом сообщается в соцсетях.

Как оказалось, французский бульдог Бэтти сбежала от хозяйки Ирины во время прогулки в парке "Серебряный пруд". Щенка отпустили, чтобы он пообщался с другими питомцами. Однако неподалеку прогремел взрыв от петарды и Бэтти удрала с места происшествия в неизвестном направлении.

Неравнадушные петербуржцы организовали целую кампанию по поиску щенка.

"Выложила ваше объявление в группу с большей аудиторией,ждём поста,Шувалово-Озерки,там быстрее найти", —пишут в комментариях к записям хозяйки Бэтти.

В итоге щенка удалось найти. В настоящее время девятимесячная Бэтти отсыпается дома.

Ранее мы сообщали о том, что на Чукотке нашли пропавшего мужчину, который провел в тундре без еды 16 дней.

Фото:Парк "Сосновка" в Санкт-Петербурге !/вк