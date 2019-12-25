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В Петербурге набирают популярность брачные агентства
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В Петербурге набирают популярность брачные агентства

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В основном для поиска спутников жизни обращаются в возрасте 30-40 лет и старше.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что в Петербурге набирают популярность брачные агентства. Об этом сообщают "Невские Новости".

Как оказалось, в агенство "от Анатолия Ивановича"  количество обращений выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Отмечается, что благосостояние потенциального партнера чаще интересует женщин, чем мужчин.

Стоит отметить, что большинство агентств не работают с лицами моложе 25 лет. Чаще всего в организации обращаются петербуржцы в возрасте 30-40 лет и старше. 

Ранее мы сообщали о том, что миллиардер остался недоволен закрытием фуд-кортов из-за коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: брачные агенства спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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