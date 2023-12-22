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Популярность IT-курсов выросла у жителей Петербурга на 129%
Сегодня, 21:27
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Популярность IT-курсов выросла у жителей Петербурга на 129%

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Петербуржцы всё чаще стали обращать внимание на обучающие курсы в сферах IT, красоты и дизайна.

В Санкт-Петербурге за 2023 год выросла популярность онлайн-курсов в области IT и бизнеса. ОБ этом стало известно из данных пресс-службы сервиса "Авито Услуги".

За 2023 год только в сфере IT показатель поднялся на 129%. Далее идет переквалификация в сфере красоты, здоровья. Спрос на них вырос на 69%. Тройку лидеров замыкают образовательные материалы по дизайну и рисованию — 37%.

Отметим, что петербуржцы всё чаще обращаются к услугам репетиторов по школьным предметам. Потребность в них выросла на 35%. между тем, наименее популярными стали преподаватели театральных и музыкальных студий.

Ранее Piter.TV  сообщал, что за январь в Северной столице разместили более 90 тыс. новых вакансий. Сильнее всего спрос вырос на кадровых работников и HR-специалистов. 

Фото: Piter.TV

Теги: в петербурге растёт спрос, спрос на it, спрос на курсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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