Петербургского школьника, подозреваемого в убийстве матери, поместили в психиатрию

В момент убийства в квартире находится брат-близнец подозреваемого и их отец.

Мальчик, подозреваемый в жестоком убийстве своей матери на улице Стасова в Петербурге, помещен в детскую психиатрическую больницу. По факту убийства возбудили уголовное дело, однако допросить подростка в силу его диагноза не удалось. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Женщину с колото-резаными ранами в области груди и живота обнаружили прошлой ночью. По предварительным данным, убийцей стал ее сын с отставанием в развитии. В момент происшествия в квартире находились также отец и брат-близнец подозреваемого, однако родитель спал в этот момент и находился в нетрезвом состоянии.

Братья посещают коррекционное образовательное учреждение и наблюдаются у психиатра, однако уполномоченный по правам человека опровергла информацию о том, что семья известна соцслужбам района. Ранее семейство не состояло на учете. Также не подтвердились сведения о том, что мальчики употребляли алкоголь вместе со взрослыми.

Подозреваемый почти не разговаривает и потому не смог пояснить свой действий, его поместили в центр восстановительного лечения, а близнеца - в детскую больницу. Судьба братьев будет решаться после судебно-психиатрической эксперизы.

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