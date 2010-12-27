В Петербурге пьяный водитель каршеринга попытался сбежать от полиции

Его поймал случайный свидетель аварии.

Ранним утром субботы, 2 ноября, на севере Петербурга произошла авария с участием каршренига "Яндекс.Драйв". Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

ДТП произошло на пересечении проспекта Энгельса и Луначарского. Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля на высокой скорости врезался в ограждения на трамвайных путях. Машина получила серьезные повреждения. Предварительно, сведений о здоровье пострадавшего нет. Напомним, что в этот же день, в Калининском районе Петербурга водитель пробил трамвайные ограждения.

На место прибыли сотрудники ДПС. Как оказалось - водитель был пьян. Он попытался сбежать от правоохранителей, но, в конечном итоге, его смогли задержать.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Шкода" врезалась в светофор на Полюстровском проспекте.

Фото: vk.com/spb_today Томас Рукас