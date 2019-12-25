В Петербурге пьяные подростки стали чаще совершать преступления

Полиция борется с точками, продающими алкоголь несовершеннолетним.

В Петербурге увеличилось количество преступлений, которые совершают нетрезвые подростки. Об этом заявил губернатор города днем 3 февраля. В пресс-службе администрации рассказали, что чиновник провел совещание в рамках встречи с полпредом президента России по Северо-Западу, а также высшим должностным лицам региона. Темой стала профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы стали активнее обнаруживать злоумышленников, которые продают алкоголь детям. В 2019 году полиция нашла более тысячи подобных торговых точек. На руководство заведений составлены административные протоколы, а в 236 магазинов возбуждены уголовные дела. Владельцев привлекли за повторные правонарушения.

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Фото: Piter.tv

