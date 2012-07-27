В Петербурге прожиточный минимум вырос на 100 рублей

Прошлый показатель составлял 16 197 рублей.

В Петербурге прожиточный минимум в 2024 году вырос на 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В опубликованном постановлении отмечается, что прожиточный минимум на душу населения составит 16322 рубля. Прошлый показатель составлял 16 197 рублей. Также сообщается, что на сегодняшний день по России прожиточный минимум составляет 14 375 рублей.

Ранее мы сообщали, что Смольный требует реставрации башни Галерной гавани на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv