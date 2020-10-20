В Петербурге проверили технику, которой будут убирать снег этой зимой

Мероприятие считается уже традиционным, смотры проходят каждый год.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Северной столице протестировали технику, которой будут убирать снег этой зимой. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В этом году улицы Северной столицы будут очищать от снега и наледи 59 тракторов. Также за чистотой будут следить 600 дворников.

Отмечается, что в случае сильных снегопадов особое внимание уделят подходам к домам, школам и больницам.

Ранее мы сообщали о том, что федеральные трассы в Петербурге и Ленобласти зимой будут убирать 400 единиц техники.

Фото:Piter.TV