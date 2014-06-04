В Петербурге прошла встреча с представителями Минска

На встрече обсудили строительство "Белорусского квартала" в Петербурге.

В среду, 28 июля, в комитете по строительству прошла встреча с делегацией руководителей Минска. Участие приняли руководитель отделения Посольства Беларуси в Петербурге Игорь Заломай, представители Администрации Московского района Минска и строительных организаций обеих стран.

Специалисты обсуждали вопросы строительства "Белорусского квартала" в Петербурге и "Санкт-Петербургского квартала" в Минске. Так, в Северной столице ЖК BELART представляет собой единый ансамбль отдельных групп зданий, в июне 2021 года к его строительству приступило ООО "РСТИ СЗ". Всего в рамках соглашения планируется ввести в эксплуатацию 119 982 кв.м жилья, это 5 домов на 1 793 квартиры. Будут также построены три детсада, школа, поликлиника.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 53 социальных объекта: 10 школ более чем на 8 тысяч учащихся, 25 детских садов более чем на 4,5 тысяч мест. К 2024 году мы планируем полностью решить вопрос обеспечения жилых комплексов школами, детскими садами и объектами здравоохранения. и.о. председателя комитета по строительству Евгений Барановский

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Фото: Piter.tv