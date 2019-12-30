В Петербурге прошел Татьянинский Покровский студенческий бал

Бал прошел в историческом парке "Россия — моя история".

В Татьянин день, 25 января, в историческом парке "Россия – моя история" состоялся 30-й юбилейный Татьянинский Покровский бал для студентов и курсантов. В этом году бал посвятили теме благодарности, как высокому нравственному чувству человека.

Бал организован при поддержке Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению "Покров". Ассоциация объединяет 30 университетов города и проводит Осенний Покровский бал, приуроченный к празднику Покрова Божией Матери, Зимний Бал в День святой Татианы — День Российского студенчества и Бал Победы, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали, что в честь Дня студента губернатор Забайкалья зачитал рэп.

Видео: Piter.tv