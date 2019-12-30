В феврале молодой человек планировал принять участие во всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в Петербурге пропал студент медицинского университета. Об этом сообщается в официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт".

Студент подрабатывал в клинике в ночную смену. После работы молодой человек сел в метро на станции "Петроградская" 14 января в 10:36. Он живет около станции метро "Звездная". Однако юноша доехал до станции метро "Парнас". Отмечается, что его сигнал от его телефона в последний раз зафиксировали в деревне Хиттолово во Всеволожском районе в 23:30.

Известно, что молодой человек учится на отлично, а в феврале он планировал принять участие во всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии.

Ранее мы сообщали о том, что в Тверской области "Сапсан" сбил насмерть пенсионерку.

Фото:Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер/вк