В Петербурге пройдет конференция руководителей и представителей волонтерских объединений

В конференции примут участие 60 представителей добровольческих организаций.

В эти выходные, 25 и 26 сентября, в коворкинге "Ясная поляна" пройдет ежегодная конференция руководителей и представителей волонтерских объединений Петербурга, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Встречу проводит Центр городских волонтеров в рамках национального проекта "Образование". Участие примут 60 представителей добровольческих организаций, а также студенты и специалисты учреждений по делам молодежи. На встрече волонтеры смогут "стать лучшей версией себя, раз и навсегда перестать бояться публичных выступлений и избегать конфликтов", эксперты поделятся опытом в создании своего проекта и его продвижении.

Ранее мы писали, что Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".

Фото: pexels