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В Петербурге пройдет конференция руководителей и представителей волонтерских объединений
Сегодня, 9:45
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В Петербурге пройдет конференция руководителей и представителей волонтерских объединений

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В конференции примут участие 60 представителей добровольческих организаций.

В эти выходные, 25 и 26 сентября, в коворкинге "Ясная поляна" пройдет ежегодная конференция руководителей и представителей волонтерских объединений Петербурга, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Встречу проводит Центр городских волонтеров в рамках национального проекта "Образование". Участие примут 60 представителей добровольческих организаций, а также студенты и специалисты  учреждений по делам молодежи. На встрече волонтеры смогут "стать лучшей версией себя, раз и навсегда перестать бояться публичных выступлений и избегать конфликтов", эксперты поделятся опытом в создании своего проекта и его продвижении. 

Ранее мы писали, что Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".

Фото: pexels

Теги: волонтеры, конференция, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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