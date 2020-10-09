В Петербурге 8 октября пройдет концерт группы "Саша Алмазова и Non Cadenza"

Музыканты выступят в "Космонавте".

В петербургском клубе "Космонавт" 8 октября в 20:00 состоится концерт коллектива "Саша Алмазова и Non Cadenza". Музыканты предлагают петербуржцам вместе с ними отпраздновать 10-летие альбома "Бесконечность".

Именно 10 лет назад коллектив выпустил свой дебютный альбом, которым заинтересовались не только слушатели, но и музыкальные критики. После выхода альбома группа выступила на крупнейших музыкальных фестивалях – Усадьба Джаз, Дикая Мята, Петроджаз, Коктебель Джаз, а также дала более 300 концертов по всей стране.

"Саша Алмазова и Non Cadenza" – коллектив из Петербурга, созданный в 2004 году. На протяжении 17 лет музыканты исполняют современную поп-музыку исключительно на русском языке, вдохновляясь образцами джаза, соула и фанка. Лидером группы, автором музыки и текстов является Саша Алмазова, которая летом этого года представила свой первый сольный трек.

Фото: предоставлено организаторами