Горожане смогут услышать лучшие произведения великого композитора.

В разгар лета, 21 июля, в Петербурге состоится концерт "Бах на крыше". Гости и жители города смогут насладиться классической музыкой под открытым небом, передают организаторы.

Отмечается, что приглашенные музыканты оркестров сыграют знаменитые произведения композитора, однако как именно это будет – пока секрет. Между тем, организаторы уточнили, что гости могут готовиться к различным вариантам исполнения музыки.

Концерт пройдет на крыше концертного зала Hi-Hat, расположенном на Аптекарском острове, 4.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоится пятый музыкальный фестиваль Summer Music Park.

Фото: "Бах на крыше" / Вконтакте