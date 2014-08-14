  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пройдет финал конкурса "Учитель будущего"
Вчера, 22:37
162
smirenny

В Петербурге пройдет финал конкурса "Учитель будущего"

0 0

Конкурс состоял из нескольких этапов.

С сегодняшнего дня, 16 марта, по 20 марта в Петербурге пройдет финал профессионального конкурса "Учитель будущего", сообщили в Смольном. 

Сам конкурс проходил в несколько этапов, как из онлайн-тестов, так и из очных заданий. Заявку на "Учителя будущего" подали более 39 тысяч человек. В финал прошли 306 специалистов. Благодаря конкурсу выявляются самые эффективные педагогические практики и образовательные подходы.

Ранее мы писали, что юнкоры гимназии №11 Выборга оказались среди лучших в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: конкурс учитель будущего, учитель будущего
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии