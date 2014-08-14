В Петербурге пройдет финал конкурса "Учитель будущего"

Конкурс состоял из нескольких этапов.

С сегодняшнего дня, 16 марта, по 20 марта в Петербурге пройдет финал профессионального конкурса "Учитель будущего", сообщили в Смольном.

Сам конкурс проходил в несколько этапов, как из онлайн-тестов, так и из очных заданий. Заявку на "Учителя будущего" подали более 39 тысяч человек. В финал прошли 306 специалистов. Благодаря конкурсу выявляются самые эффективные педагогические практики и образовательные подходы.

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Фото: Piter.TV