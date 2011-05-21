В Петербурге пройдет акция "Здоровое сердце"

Волонтеры и студенты медицинского колледжа будут бесплатно замерять артериальное давление.

Во вторник, 29 сентября, петербуржцам и гостям города будут замерять артериальное давление и консультировать по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета здравоохранения.

Волонтеры Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и Медицинского колледжа имени В.М. Бехтерева будут ждать желающих в супермаркетах "Перекрёсток" и МФЦ Петербурга. Цель акции – обратить внимание на проблему и повысить осведомленность о причинах развития и способах предотвращения заболеваний.

Сообщается, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти в большинстве стран мира. Так в 2019 году почти половина от общего количества смертей в России связаны именно с болезнями системы кровообращения.

Как правило болезнь развивается из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

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Фото: Piter.TV