Почетными пассажирами будут ветераны.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что по Петербургу проедет "Трамвай Ленинградской Победы". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что общественный транспорт украсят фотоплакатами, в основу которых легли работы фотографа Сергея Ларенкова. А пассажирами станут ветераны и жители блокадного Ленинграда. Также к ним присоединятся участники ветеранских и общественных организаций.

Маршрут "Трамвая Ленинградской Победы" стартует 27 января в 14:30. Общественный транспорт проследует по Малой Балканской улице до станции метро "Купчино".

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти и Петербурге увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Фото:Пресс-служба администрации Фрунзенского района