В Петербурге стартует Театральная олимпиада

Церемония открытия масштабного события назначена на субботу.

Большой театральный фестиваль откроется 15 июня в 18:00 с выступлений уличных коллективов перед Александринским театром. Сообщается, что из-за этого в Петербург приедет министр культуры РФ Владимир Мединский. Вход свободный.

Горожане и туристы смогут бесплатно увидеть постановки российских и иностранных режиссеров. Ожидаются выступления немецкого театра Titanick, голландцев Close-Act, а также вертикальное шоу от театра "летающих барабанщиков" из Франции. Россияне также примут участие в открытии: нашу страну будут представлять театры "Огненные люди", "Эскизы в пространстве" и петербуржцы - "Странствующие куклы господина Пэжо". Они покажут спектакль под названием "Декаденс".

Сама Театральная олимпиада пройдет в нашем городе с июня по декабрь 2019 года. На подмостках петербургских театров выступят более 50 трупп из 21 страны мира.

Накануне в Петербурге уже выступили артисты из Голландии. На станции метро "Адмиралтейская" актеры показали показали отрывки из "Одиссеи" Гомера.

Фото: theatreolympics2019.com