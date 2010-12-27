В Петербурге произошла ночная перестрелка в очереди за бургерами

В Калининском районе словесный конфликт в ресторане быстрого питания перерос в вооруженный.

Противостояние началось во втором часу ночи в одном из ресторанов популярной сети, расположенном на улице Демьяна Бедного. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в конфликте приняли участие три человека: 21-летний петербуржец, 33-летний гражданин и его товарищ.

Один из них достал травматический пистолет и выстрелил в сторону молодого человека. В результате выстрелов у мужчины - ранение грудной клетки и подбородка.

Участники потасовки были задержаны позже у дома по проспекту Просвещения. В отношении одного из них был составлен протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В отношении другого было возбуждено уголовное дело по 115-й статье УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). С него взято обязательство о явке.

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Фото: pxhere.com