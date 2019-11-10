В Петербурге проходят одиночные пикеты за освобождение фигурантов дела "Нового величия"

Одиночные пикеты начали выстраиватся на Невском проспекте в 14:00.

В воскресенье, 10 ноября, с 14:00 на углу Невского и Малой Садовой улицы проходит серия одиночных пикетов за освобождение фигурантов дела "Нового величия". Напомним, осужденные до сих пор пребывают в СИЗО.

На следующий день, 11 ноября, в Люблинском районном суде планируют снова продлить меру пресечения обвиняемым. Организаторы акции таким образом хотят напомнить о незаконном и необоснованном уголовном преследовании молодых людей. Также они будут требовать освобождения четырех заключенных, которых держат в СИЗО уже полтора года.

Как сообщили организаторы мероприятия, организацию "Новое величие" подвел под статью об экстремизме а потом сдал силовым структурам один из участников организации Раду Зелинский. Также он являлся внедренным агентом. По мнению организаторов, именно из-за его провокации были посажены участники уголовного дела.

Подобная акция в это же время проходит в у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Напомним, что три недели назад участники уголовного дела Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, нанесли себе увечья в зале суда.

Видео: Piter.TV