В Петербурге продолжат расчистку Смоленки

В Петербурге продолжится расчистка русла реки Смоленки. На очередные этапы работ предполагается выделить около 97 миллионов рублей, следует из документации закупок, в рамках которых планируется найти исполнителей.
На расчистку участка от Наличного моста до Смоленского ассигновывается более 68,5 миллионов рублей, работы здесь предполагается осуществить в два этапа и завершить до 1 октября текущего года.
Расчистка реки от Смоленского моста до истока потребует 28,7 миллионов рублей. Срок выполнения этой части проекта – 1 октября следующего года.
Зяавки на участие в конкурсах по всем трем закупкам принимаются до 9 апреля.
Ранее, минувшей осенью, администрация Петербурга уже сообщала о расчистке Смоленки Она осуществляется в рамках национального проекта "Экология", финансируется из бюджета Северной столицы.
Как отмечается в документации к закупкам, дноочистительные работы будут продолжаться четыре навигационных периода.
Проект предусматривает вывоз извлеченных донных отложений на специализированный отвал в устье реки Красненькая.
Ранее очистка Смоленки проводилась с 2002 по 2006 годы.
Эта река расположена в дельте Невы. Ее протяженность - 3,945 км, ширина – от 14 м (вблизи истока) до 230 м (в ковше у устья).
Ранее Piter.tv сообщало, что в Петергофе к концу апреля отремонтируют монумент "Группа орудий".
Фото: gov.spb.ru
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