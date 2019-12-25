В Петербурге продолжат расчистку Смоленки

На очередные этапы проекта выделяется порядка 97 млн руб

В Петербурге продолжится расчистка русла реки Смоленки. На очередные этапы работ предполагается выделить около 97 миллионов рублей, следует из документации закупок, в рамках которых планируется найти исполнителей.

На расчистку участка от Наличного моста до Смоленского ассигновывается более 68,5 миллионов рублей, работы здесь предполагается осуществить в два этапа и завершить до 1 октября текущего года.

Расчистка реки от Смоленского моста до истока потребует 28,7 миллионов рублей. Срок выполнения этой части проекта – 1 октября следующего года.

Зяавки на участие в конкурсах по всем трем закупкам принимаются до 9 апреля.

Ранее, минувшей осенью, администрация Петербурга уже сообщала о расчистке Смоленки Она осуществляется в рамках национального проекта "Экология", финансируется из бюджета Северной столицы.

Как отмечается в документации к закупкам, дноочистительные работы будут продолжаться четыре навигационных периода.

Проект предусматривает вывоз извлеченных донных отложений на специализированный отвал в устье реки Красненькая.

Ранее очистка Смоленки проводилась с 2002 по 2006 годы.

Эта река расположена в дельте Невы. Ее протяженность - 3,945 км, ширина – от 14 м (вблизи истока) до 230 м (в ковше у устья).

Ранее Piter.tv сообщало, что в Петергофе к концу апреля отремонтируют монумент "Группа орудий".

Фото: gov.spb.ru