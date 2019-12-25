В Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт "Детство и война"

Концерт прошел в зале Мариинского театра.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали Piter.tv, что в концертном зале Мариинского театра Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с фондом поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый пароход" состоялся концерт "Детство и война", посвящённый 80-летию начала блокады Ленинграда.

На сцену вышли более ста детей с ограниченными физическими возможностями, сироты, дети из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов из 26 регионов страны. Ребята исполнили всенародно любимые композиции о Великой Отечественной войне, в том числе "Алеша", "Вставай страна огромная", "Вспомните, ребята".

Петербург стал третьим городом, в котором прошел концерт, после Севастополя и Москвы. Детей от имени всех петербуржцев поблагодарили за сохранение памяти о фронтовиках и жителях блокадного Ленинграда командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Благотворительная акция продолжится в других городах.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии