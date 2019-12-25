В Петербурге представили новые совместные проекты с Ленобластью

План развития регионов до 2030 года обсудили в Смольном.

В четверг, 26 ноября, чиновники Петербурга обсудили направления развития науки и технологий города до 2030 года, сообщили в Смольном.

Особенностью встречи стало упоминание, что концепцию доработают и согласуют с учётом агломерации с Ленинградской областью. Глава Северной столицы подчеркнул, что развиваться отдельно друг от друга регионы не могут.

Промышленный и научный потенциал Петербурга и Ленинградской области, трудовые ресурсы дадут большое конкурентное преимущество для агломерации в целом отметил Беглов.

Учитывая, что 47 регион разрабатывает собственную концепцию развития, документы гармонизируют и утвердят на совместном научном совете.

Ранее мы писали, что глава Ленобласти оценил идею создания акселератора.

Фото: Piter.TV