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В Петербурге представили новые совместные проекты с Ленобластью
Сегодня, 18:38
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smirenny

В Петербурге представили новые совместные проекты с Ленобластью

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План развития регионов до 2030 года обсудили в Смольном.

В четверг, 26 ноября, чиновники Петербурга обсудили направления развития науки и технологий города до 2030 года, сообщили в Смольном. 

Особенностью встречи стало упоминание, что концепцию доработают и согласуют с учётом агломерации с Ленинградской областью. Глава Северной столицы подчеркнул, что развиваться отдельно друг от друга регионы не могут. 

Промышленный и научный потенциал Петербурга и Ленинградской области, трудовые ресурсы дадут большое конкурентное преимущество для агломерации в целом

отметил Беглов.

Учитывая, что 47 регион разрабатывает собственную концепцию развития, документы гармонизируют и утвердят на совместном научном совете.

Ранее мы писали, что глава Ленобласти оценил идею создания акселератора.

Фото: Piter.TV

Теги: губернатор, ленобласть, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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