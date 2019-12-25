В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что в Петербурге предложили ужесточить правила парковки автомобилей. Об этом заявил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.
Речь идет об изменениях в статье 32-1. В настоящий момент, она предусматривает штрафы за парковку около парков, на детских и спортивных площадках. Кроме того, осталвять машину запрещено в местах выгула собак
Теперь город рассмотрит штрафы для водителей, которые перекрывают внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проходы к зданиям и вход в них.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор рассказал о завершенных городских проектах.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все