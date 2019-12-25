Изменения планируется внести в статью 32-1, которая в настоящее время устанавливает штрафы за парковку на парках, на детских и спортивных площадках, а также в местах выгула собак.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что в Петербурге предложили ужесточить правила парковки автомобилей. Об этом заявил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.

Речь идет об изменениях в статье 32-1. В настоящий момент, она предусматривает штрафы за парковку около парков, на детских и спортивных площадках. Кроме того, осталвять машину запрещено в местах выгула собак

Теперь город рассмотрит штрафы для водителей, которые перекрывают внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проходы к зданиям и вход в них.

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