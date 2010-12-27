В Петербурге пожарный инспектор получил 3 года условно за взятку

Помимо этого, суд выписал нарушителю штраф на общую сумму 834 750 рублей.

В Петербурге инспектор отделения ГУ министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по городу, в Приморском районе, получил 3 года условно с испытательным сроком 4 года за взятку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Помимо этого, суд выписал нарушителю штраф на общую сумму 834 750 рублей.

Согласно следствию, подсудимый скрывал различные нарушения в области пожарной безопасности различных ИП. Так, инспектор за 5 лет получил взяток на сумму 119 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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