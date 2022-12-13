В Петербурге появятся заправки для электрокаров у "Пятерочек"

На подзарядку потребуется 20-30 минут, при этом одна станция может заряжать сразу две машины.

В Невском районе Петербурга поставят первую зарядку для электрокаров. Экспресс-станция вмонтирована во внешнюю среду магазина "Пятерочка" на улице Дыбенко, 14. В мае торговая сеть планирует открыть по пять станций в Москве и Петербурге. Об этом пишет "РБК Петербург".

На подзарядку потребуется 20-30 минут, при этом одна станция может заряжать сразу две машины. Представители "Пятерочки" отмечают, что таким образом увеличится поток клиентов, также компания радеет за уменьшение выбросов СО2.

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Фото: Piter.tv