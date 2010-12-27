В Петербурге появятся ежедневные ночные автобусы

Изменения, в частности, коснутся автобусов ГУП "Пассажиравтотранса".

В понедельник, 16 сентября, в Петербурге планируют изменить режим работы общественного транспорта. . Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Такая идея на повестке дня сейчас стоит в комитете по транспорту Северной столицы Известно, что эксперты провели исследование, в ходе которого опросили 1,2 тысячу петербуржцев. Большая часть опрошенных поддержала нововведение.

Зачем нужен общественный транспорт ночью? В первую очередь, чтобы люди могли перемещаться по городу круглые сутки, ведь город не вымирает по ночам. Нет необходимости садиться ночью за руль, скажем, после гостей, если есть комфортный и быстрый способ доехать домой на общественном транспорте отметили в "Питертранспорте"

Горожане также попросили, чтобы интервал в движении общественного транспорта был меньше. Кроме того, петербуржцы заявили о необходимости подробной информации об автобусах на остановках.

Напомним, что ночные новости ходят с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 00:00 до 6:00.

Ранее мы сообщали о том, что "Range Rover" вылетел на встречную полосу на Российском проспекте.

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