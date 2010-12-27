В Петербурге появятся более 13 тысяч новых платных парковочных мест

Текущая зона платных парковок рассчитана на 2,8 машино-мест.

К 2020 году в Петербурге на 13 167 мест увеличат зону платной парковки. Ранее администрация города планировала расширить количество мест до 60 тысяч. Об этом сообщил на совещании в Смольном 2 июля председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин

Сейчас зона платных парковок включает 27 улиц и рассчитана на 2,8 машино-мест. Она расположена в границах между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.

Текущий базовый тариф за час стоянки – 60 рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что осенью в Петербурге появятся две новые перехватывающие парковки.

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