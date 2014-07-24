Его создаст ГАТИ.

В Петербурге появится учреждение по контролю за парковкой машин во дворах. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.

ГАТИ создаст учреждение – "Управление по мониторингу". В настоящее время инспекция уже получила почти все необходимые согласования для начала его работы. ГАТИ ждет заключительного решения от комитета по транспорту. Как только учреждение начнет свою работу, ГАТИ закупит специализированные автомобили и начнет искать сотрудников.

Ранее мы писали, что ГАТИ создаст мобильное приложение, которое позволит фиксировать нарушения правил парковки автомобилей во дворах.

Фото: pexels.com