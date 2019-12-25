В Петербурге появится "световое граффити" картины Петрова-Водкина

Проекция появится на доме Васильевского острова.

Еще одна необычная инсталляция для Петербурга, "светофое граффити", появится на доме №85 на 8-й линии Васильевского острова, сообщил "АиФ-Петербург".

На этот раз на доме будет проекция картины "Фантазия" Кузьмы Петрова-Водкина, а рядом с Трамвайным парком №1 появится проекция портрета Федора Пироцкого, изобретателя трамвая.

Комитет по градостроительству и архитектуре поддерживает развитие концепции, согласно которой в облик города и дальше будут встраивать такие проекции картин и портретов. В 2021 году инсталляции обещают в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах города.

Напомним, что петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского.

Фото: Piter.TV