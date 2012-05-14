В Петербурге появится первый азиатский маркет еды

В Приморском районе Петербурга откроется фудмаркет с азиатской кухней. Он займёт территорию в 1,7 тысячи квадратных метров. Открыть его планируют в апреле следующего года. Об этом сообщил "Коммерсант".
В маркете будут представлены кухни Индии, Японии, Вьетнама, Бали, Таиланда, Китая, Средней Азии. Помимо этого в азиатском гастромаркете найдется место шести pop-up корнерам.
Сейчас территория, где будет находиться гастромаркет, закрыта для посещения. Всего маркет будет рассчитан на тысячу посадочных мест.
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Фото: pixabay
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