В Петербурге появится первый азиатский маркет еды

В маркете будут представлены кухни Индии, Японии, Вьетнама, Бали, Таиланда, Китая, Средней Азии.

В Приморском районе Петербурга откроется фудмаркет с азиатской кухней. Он займёт территорию в 1,7 тысячи квадратных метров. Открыть его планируют в апреле следующего года. Об этом сообщил "Коммерсант".

В маркете будут представлены кухни Индии, Японии, Вьетнама, Бали, Таиланда, Китая, Средней Азии. Помимо этого в азиатском гастромаркете найдется место шести pop-up корнерам.

Сейчас территория, где будет находиться гастромаркет, закрыта для посещения. Всего маркет будет рассчитан на тысячу посадочных мест.

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