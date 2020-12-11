Стаканы годятся для вторичной обработки.

Компания "Поликап" запустила в Петербурге производство экологичных бумажных стаканчиков для напитков с собой. Об этом сообщает РБК Петербург.

Компания вложила порядка 100 млн рублей в запуск производства одноразовых стаканов, созданные из финского картона. Стаканы не только не промокают, но и пригодны для вторичной обработки. К концу года компания намерена выпускать по 2,2 млн стаканов в месяц. В ближайшем будущем – до 6,6 млн стаканов месяц.

Однако эксперты не уверены, что экологичный продукт будет пользоваться популярностью среди потребителей и заведений общепита. По мнению экспертов, потребитель еще не готов переплачивать за упаковку, пусть и экологичную.

Ранее Piter.tv рассказал, где в Петербурге сдать на переработку небутылочный пластик PET (ПЭТ).

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