В Петербурге появится новый Архивный центр

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Накануне вечером, 12 июля, председатель архивного комитета Петербурга Петр Тищенко рассказал на своей странице "Вконтакте", что в Северной столице появится новое здание Архивного комплекса для Центрального государственного исторического архива.

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. По словам Тищенко, центр будет располагаться неподалеку от станции метро "Ладожская". В красках он рассказал, что посетителям будет доступен светлый читальный зал, а риски приостановки приема новых документов в государственные архивы города снизятся до нуля.

Проект начали создавать несколько лет назад, в 2018 году, с привязкой к участку площадью 12,02 тысячи квадратов на Заневском проспекте. Застроить планируют 18 тысяч "квадратов". Объект представляет собой 8-этажное здание с отдельным поэтажным зонированием помещений для каждого из архивных учреждений, с общей зоной использования первого и второго этажа, где расположатся актовый зал, выставочное пространство и изолированное заглубленное помещение для страхового фонда архивных документов площадью 243 квадратных метра.

Тищенко надеется, что проект будет реализован за пару лет, а сам центр стал бы отличным подарком к 100-летию архивной службы города.

Ранее мы писали, что в петербургском метро появится поезд с тематическими вагонами.

Фото: Петр Тищенко / Вконтакте